Jüdische Verbände zeigen Unverständnis darüber, dass Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters nun doch Ende Mai in Frankfurt am Main auftreten darf. »Es ist unerklärlich«, sagt Josef Schuster, »wie eine offenkundige Anlehnung an nationalsozialistische Symbolik keine juristischen Konsequenzen haben soll.« Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland kritisiert die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main, das am Montag dem Eilantrag von Waters stattgegeben hatte. »Volksverhetzung ist verfassungswidrig und niemals nur eine Geschmacklosigkeit«, sagte Schuster der »Jüdischen Allgemeinen«.