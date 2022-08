Kühn, geboren 1929 in Köln und aufgewachsen in Leipzig, spielte ab dem Alter von zwölf Jahren Klarinette. In der Nachkriegszeit war er ein gefragter Solist in deutschen Jazzbands, spielte unter anderem im RIAS-Tanzorchester. 1956 wagte er den Sprung in die USA. Dort traf er auf den Musikproduzenten John Hammond sowie sein Vorbild Benny Goodman, in dessen Band er später mehrere Jahre als Erster Klarinettist auftrat.