Der RTL-Mutterkonzern CLT-Ufa und der ehemalige »Journal«-Redakteur, denen Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht vorgeworfen wurde, wiesen in ihrer Verteidigung auf den gesellschaftlichen Kontext hin, in dem der Brief stehe.

Nach einem ersten Freispruch Ende 2021 hat in dieser Woche nun auch das Berufungsgericht in Luxemburg den 85-jährigen Anwalt sowie die Medien, die seinen Brief verbreitet hatten, von den Vorwürfen freigesprochen.

»Er hat das auf seine Art und Weise ausgedrückt, aber in einem öffentlichen Kontext. Deshalb konnte er einen härteren Sprachgebrauch nutzen, als es im Rahmen der Meinungsfreiheit normalerweise zugelassen wird«, zitiert das »Wort« Vogels Anwalt.