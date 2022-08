Noch vor zwei Jahren mussten die »Dschungelcamp«-Teilnehmer coronabedingt statt im Dschungel in einem Studio bei Köln logieren. 2021 fand die Show – immerhin – in Südafrika statt. Wie der Sender in einer Meldung verkündete, soll es nun zurück nach Australien gehen: »Der Kampf um die Dschungelkrone fände 2023 also wieder Down Under statt«.