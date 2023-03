Geboren wurde Wagner am 10. April 1952 im Dorf Lovrin, das in der von vielen deutschsprachigen Donauschwaben bewohnten westrumänischen Region Banat liegt. Bereits als Student der Germanistik und Rumänistik in der Banater »Hauptstadt« – und aktuellen EU-Kulturhauptstadt – Temeswar debütierte Wagner mit Lyrik und Kurzprosa.

Von Anfang an fühlte er sich der Tradition Bertolt Brechts und später jener Rolf Dieter Brinkmanns und der Beat Generation verpflichtet – die damals völlig im Gegensatz zum offiziell vom Regime in Rumänien geförderten, eher konventionellen literarischen Kanon standen. Sein heute im Taunus lebender Landsmann und Kollege Franz Hodjak beschrieb Wagners poetischen Diskurs als »immer nüchtern, unterkühlt, mit kargem Wortmaterial aufgebaut«, der aber zielbewusst »in eine effektvolle, genau vorausberechnete Schlusspointe« münde. Wagner opponierte damit nicht nur gegen die kommunistische Diktatur, sondern auch gegen die enge, konventionelle Mentalität der mehrheitlich bäuerlichen deutschen Minderheit in Rumänien.