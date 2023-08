Es scheint, als gebe es für Gerwig im Leben gerade noch weitere gute Gründe, einfach weiterzufeiern. Sie ist mit ihrem Film die bisher erfolgreichste Einzelregisseurin der Geschichte. Zudem hat sich »Barbie« am Wochenende in die Liste der Filme eingereiht, die an den Kinokassen mehr als eine Milliarde Dollar einspielen konnten. Allein in Nordamerika habe »Barbie« nach genau zwei Wochen mehr als 400 Millionen US-Dollar eingespielt, berichtet das Branchenmagazin »The Hollywood Reporter«. So schnell habe demnach noch nie ein Film von Warner Bros. ein solches Einspielergebnis erzielt.