Im San Francisco Chronicle hieß es nun, Littlefeathers Geburtsname sei Marie Louise Cruz und dass man keine Beweise für eine Abstammung ihres Vaters Manuel Ybarra Cruz von amerikanischen Ureinwohnern gefunden habe.

Cruz und Orlandi stießen sich auch daran, dass Littlefeather über Armut in der Kindheit und Missbrauch durch die Eltern gesprochen habe. Tatsächlich sei es ihr Vater gewesen, der in Armut geboren und von seinem Vater missbraucht wurde, sagte Cruz demnach. »George Cruz war ein Alkoholiker, der gewalttätig war und ihn immer schlug. Er wurde zu Pflegefamilien und Verwandten weitergereicht.« Littlefeather habe das, was ihrem Vater widerfahren sei, auf sich projiziert: »Am besten kann ich meine Schwester mit den Worten beschreiben, dass sie eine Fantasie erschaffen hat. Sie lebte in einer Fantasie, und sie starb in einer Fantasie.«