Der Angriff sorgte weltweit für Abscheu: »Diese Gewalttat ist entsetzlich«, sagte der nationale Sicherheitsberater Jack Sullivan laut Mitteilung des Weißen Hauses. »Hass und Barbarei haben feige zugeschlagen.«, so Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Rushdie verkörpere seit 33 Jahren die Freiheit und den »Kampf gegen den Obskurantismus«, erklärte Macron. »Sein Kampf ist unser Kampf.«

»Satan auf dem Weg zur Hölle«

In iranischen Medien wurde der Messerangriff indes begrüßt. In der regierungsnahen Zeitung »Kayhan« hieß es am Samstag: »Tausend Bravos … für die mutige und pflichtbewusste Person, die den abtrünnigen und bösen Salman Rushdie in New York angegriffen hat.«