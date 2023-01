So argumentierten etwa der Deutsche Schauspielverband und Pro Quote Film, die Genderneutralität bei den Preisen würde Frauen benachteiligen. Denn: Noch immer bekommen Frauen seltener gehaltvolle, tragende Rollen angeboten als Männer. Sich dann im direkten Vergleich gegen die Kollegen durchzusetzen, sei schwieriger, als wenn es genderspezifische Preise gebe. Bisher hat sich diese Sorge nicht bewahrheitet: In den ersten zwei Jahren seit Einführung der genderneutralen Preise gewannen ausschließlich Frauen die Preise für beste Haupt- und Nebenrollen.

Regisseur Mendes sieht die Abschaffung der Genderkategorien noch aus einer weiteren Perspektive. »Menschen vergessen in Bezug auf Preisverleihungen oft, dass sie Fernsehsendungen sind«, sagt er im BBC-Interview. »Sie existieren, um Filme zu bewerben.« Bedeutet: Genderneutrale Filmpreise sind nicht automatisch ein politisches Statement der Verantwortlichen, sondern könnten auch schlicht abbilden, was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer wünschen. Es gehe laut Mendes um eine gute Show, die am Ende die Einnahmen der Filme steigert.