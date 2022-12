Seine Paradefigur war der »Bockerer«. In der gleichnamigen Filmreihe kämpft der Fleischhauer Karl Bockerer mit viel Wiener Schmäh gegen diverse Obrigkeiten an: unter anderem gegen die Nationalsozialisten nach dem von Hitler erzwungenen »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich und gegen sowjetische Besatzer nach dem Zweiten Weltkrieg.

Vom »Blunzenkönig« bis zum »Jedermann«

Für den »Bockerer« wurde Merkatz 1982 mit dem Filmband in Gold und dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Später wirkte er an Kinofilmen wie »Echte Wiener 2 – Die Deppat´n und die Gspritzt´n« oder »Der Blunzenkönig« mit. In seinen über 150 Bühnenrollen spielte er vor allem Nestroy-, Raimund- und Shakespeare-Figuren.