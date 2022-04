Dass die Pausen zwischen den Katastrophen kürzer werden, ahnten viele, die sich mit der Problematik eines bis zur Explosion wachsenden Kapitalismus beschäftigen. Es gab schon immer Seuchen, Kriege, Erdbeben. Und nur, weil einige Teile der westlichen Welt seit dem Ende der Hitler-Diktatur relativ glimpflich davongekommen sind, wenn man von den Opferfamilien des Holocaust, dem Jugoslawien-Krieg, Flüchtlingswellen, Überschwemmungen und Dürren mal absieht, heißt das nicht, dass die Welt ein friedlicher Garten und das Leben keine fragile Angelegenheit ist. Dass man nichts für selbstverständlich halten darf und so weiter.

Und dennoch – um nicht einfach liegenzubleiben, benötigen die Menschen Hoffnung, so absurd sie auch sein mag. Lange hieß es: Wir in Europa sind die erste Generation, die in relativem Wohlstand relativ sicher leben kann. Also, sofern man zu jenen gehört, die per Geburt und Standort Glück hatten.

Nun ist Krieg. Nachdem sehr viele Menschen nach zwei Jahren mit täglichen Coronazahlen, Statistiken, Toten und wenigen Ermutigungen erledigt waren, geht es nun ohne Übergang weiter. Panik und Schrecken, Mitgefühl und Ohnmacht. Jeden Tag. Mit Sondersendungen, Bildern und Experten. Dazwischen: die Versorgungsengpässe. Das Fracking-Gas, die Kornkammer Europas, Inflation, Bürgerkriege? Keine Pause. Warum auch, es geht ja um Information, egal, was diese so erzeugte Dauerpanik mit den Hirnen macht.

Sibylle Berg Foto: Joseph Strauch Sibylle Berg ist Schriftstellerin und Dramatikerin. 2019 erschien der erste Teil einer Buch-Trilogie :»GRM. Brainfuck« .

Der zweite Teil mit dem Titel »RCE« wird am 5. Mai 2022 erscheinen.

Sibylle Berg erhielt u.a. den Schweizer Buchpreis, den grand prix literatur, den Bertolt-Brecht-Preis und den Nestroy Theaterpreis.

Doch es gibt eine Obergrenze dessen, was ein Verstand verarbeiten kann, ehe der Verstandsinhabende apathisch oder gar aggressiv-abwehrend reagiert. Jedes Fühlen und Denken wird irgendwann in Apathie oder depressive Zustände umgewandelt. Dauerpanik nützt niemandem So richtig es ist, sachlich über den Zustand unserer Welt (na ja, der Welt, die Europäer zu betreffen scheint) zu berichten, so fahrlässig scheint es, eine Art Angstlust zu füttern, die in der Verstärkung dessen endet, was wir bereits erleben. Der Unfähigkeit des Einzelnen, Zwischentöne wahrzunehmen und einen demokratischen Diskurs zu führen. Arbeiten, ob wir kreativ sind oder beim statistischen Amt tätig, scheint irgendwann im Gefühl des Untergangs, wie alles, was wir tun, sinnlos.

Dauerpanik nützt niemandem. Es braucht, um zu denken und überlegt zu handeln, Pausen für das Nervensystem. Darum hier eine praktische Anleitung, was man mit sich machen kann, um der Panik und der Ohnmacht zu entfliehen. Man könnte, je nach familiärer und finanzieller Möglichkeit, auf einen Bauernhof fahren und drei Tage Tiere füttern, melken usw. Tiere machen gute Laune (wenn man sie nicht schlachtet).

Man könnte in den Wald gehen, ein Picknick machen, warten, dass sich ein paar Tiere beobachten lassen. In eine Sauna, den ganzen Tag. In irgendein Kaff fahren, wo es eine Sauna und ein geheiztes Schwimmbecken gibt. Irgendwo ohne Netzzugang hocken und ein Buch lesen.