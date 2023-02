Und das in wortwörtlich neuem Gewand. Sängerin Saskia Lavaux hatte sich während der Bandpause als Trans geoutet. Die Veränderung der Sängerin veränderte die Inhalte der Songtexte. Jetzt ging es Schrottgrenze nicht mehr darum, nur zu unterhalten. Seit ihrer Wiedervereinigung 2017 will die Band eine queere Lücke in der deutschsprachigen Musiklandschaft schließen. Sängerin Lavaux sieht dringenden Nachholbedarf und sagte kürzlich in einem Interview. »Ich habe es satt, ausschließlich von hetero-normativen, zweigeschlechtlichen Lovesongs beschallt zu werden.«

Zwischen »Boomer-Tränen« und »Happyland«

Folgereichtig, dass die Sängerin auf dem albumgegebendem Titeltrack keine halben Sachen macht und die inhaltliche Marschroute mit den Zeilen »Stell dir vor, wir wachen auf, und es wär' der allerschönste Morgen/ denn das Patriachat wäre gestorben« vorgibt. Auf »Das Universum ist nicht binär« befassen sich Schrottgrenze mit aktuellen Debatten, richten in »Boomer-Tränen« das Wort an eine ewig gestrige Generation, die sich aktuellen Debatten um Klimaschutz verschließt. (»Sie kennen keine Limits/ Keine Tempolimits Und immer nur das eine alte Lied/auf ihrem Weg in die Rentnerrepublik.«)