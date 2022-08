In den 1960er-Jahren mussten bayerische Abiturienten im Deutschunterricht zusätzlich unter anderem Wolfram von Eschenbachs »Parzival« und Auszüge aus der »Ilias« und der »Odyssee« kennen. Bis in die Neunzigerjahre waren beide Teile des »Faust« Pflichtprogramm. Was passiert nun mit den Schülern von heute, wenn sie nicht mehr die Geschichte eines deprimierten Gelehrten lesen müssen, der so frustriert ist, dass er einen Pakt mit dem Teufel schließt, ein minderjähriges Mädchen schwängert, ihre Mutter vergiftet und ihren Bruder ermordet? Und was machen die Lehrer, die sich jetzt nicht mehr darauf verlassen können, dass die ganze deutsche Literaturgeschichte in mindestens diesem einen Theaterstück gipfelt? Ist es das Ende des Abendlandes? Der Beweis, dass die Ernennung Goethes zum Nationaldichter nicht so nachdrücklich war wie die von Dante, Shakespeare oder Cervantes?