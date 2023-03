Mexikos Kulturbehörden setzen sich seit einigen Jahren verstärkt für den Schutz des Kulturerbes des lateinamerikanischen Landes auch im Ausland ein. So beschwerten sie sich mehrmals über Versteigerungen von archäologischen Fundstücken in renommierten Auktionshäusern sowie über internationale Modemarken, die klassische Textilmuster indigener Volksgruppen ohne deren Erlaubnis in ihren Kollektionen verwendet hatten.