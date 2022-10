Der Fälscherskandal um den früheren SPIEGEL-Journalisten Claas Relotius kommt in Schweden auf die Theaterbühne. Das Stadttheater Uppsala zeigt ab Anfang Dezember ein wirklichkeitsbasiertes Stück über »den vielleicht größten Journalisten-Bluff aller Zeiten«, wie das Theater am Mittwoch mitteilte . Regisseur Viktor Tjerneld habe sich tiefgehend mit dem Fall Relotius beschäftigt, der den deutschen Journalismus grundlegend verändert habe. Es gehe »um den Mann hinter den Lügen«. Das Werk »Spegelmannen« (Der SPIEGEL-Mann) soll demnach am 3. Dezember Premiere feiern.