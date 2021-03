Schweizer Journalistinnen prangern Sexismus an »Bei dir im Hintergrund schreit ein Kind, habe ich das mit dir gezeugt?«

Einschüchterungen, Lohnungleichheit und Machosprüche: In einem offenen Brief beschreiben Journalistinnen der Schweizer Tamedia-Gruppe Sexismus in der Redaktion – und fordern Geld, Quote und neue Standards.