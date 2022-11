Russischer Außenminister auf Bali Ein Alphamännchen kennt keine Schwächen

Russlands Außenminister Lawrow will beweisen, dass er nicht in einem Krankenhaus ist – und lässt sich im Freizeitlook filmen. Alles an der Szene entspricht einem westlichen Lebensgefühl, gegen das er offiziell so gern Sturm läuft.

Eine Stilkritik von Arno Frank