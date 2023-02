»Das Einzige, was mich in München wirklich überrascht, ist der außergewöhnliche Mangel an Erkenntnis, zu echten Lösungen zu kommen.« Mit diesen harschen Worten hat Dirigent Sir Simon Rattle in einem Interview mit der »Abendzeitung« die Verzögerungen bei der Sanierung des Münchner Konzerthauses Gasteig kritisiert. Das Vorgehen der Verantwortlichen mache ihn sprachlos.