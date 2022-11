Snoop Dogg hatte seinen Durchbruch in den frühen Neunzigerjahren als Teil der Rap-Szene an der US-Westküste und als Mitarbeiter von Dr. Dre. In seiner drei Jahrzehnte währenden Karriere hat er weltweit mehr als 35 Millionen Alben verkauft, Als Schauspieler übernahm er Rollen in Kinofilmen wie »Training Day« (2001) oder »Starsky & Hutch« (2004).