»Ich freue mich auf die Herausforderung«

Neben den Hamburger Häusern Kampnagel, Deutsches Schauspielhaus und Thalia Theater arbeitete Anders unter anderem am Staatstheater Stuttgart und als Chefdramaturgin am Deutschen Theater in Berlin. Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Intendantin am Schauspiel Hannover, das unter ihrer Leitung zu einigen renommierten Theaterfestivals eingeladen wurde. »Ich freue mich auf die Herausforderung sowie auf die Rückkehr in meine Heimatstadt und an ein Haus, mit dem ich viele gute Erinnerungen verbinde«, sagte Anders.