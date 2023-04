9 / 11

In der Kategorie »Sport« wurde der US-Fotograf Al Bello ausgezeichnet. Mit »Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League« dokumentiert er die Erfolge von Kelsie Whitmore, der ersten weiblichen Baseballspielerin, die in einer professionellen Liga spielt, in der ansonsten nur Männer vertreten sind. Whitmore spielt für die Staten Island Ferryhawks in der Atlantic League.