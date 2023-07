20 Jahre war sie alt, als »Speak Now« 2010 im Original erschien. Damals war Swift gerade frisch durch den Skandal gegangen, in den sie der Rapper Kanye West hineingezogen hatte, als er ihr bei den MTV Video Music Awards auf offener Bühne das Mikrofon entriss. Es war das Album, mit dem die US-Sängerin allmählich ihre Country-Prägung hinter sich ließ – und es war das Album, mit dem Swift die nun schon sehr lange Reihe von Songs begann, in denen sie ihren Ex-Freunden hinterher sang: Etwa das böse »Dear John«, in dem sie den fast zwölf Jahre älteren John Mayer fragte: »Don't you think I was too young to be messed with?«