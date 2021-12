Kino-Blockbuster »Spider-Man« legt besten US-Start seit Beginn der Pandemie hin

Die Erwartungen waren hoch – und wurden erfüllt: »Spider-Man: No Way Home« spielte am Startwochenende 253 Millionen Dollar an den US-Kinokassen ein. Auch in Deutschland ist das Superhelden-Abenteuer erfolgreich.