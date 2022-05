Das Foto, das in der Titelgeschichte des SPIEGEL-Hefts 49/2021 erschien, gewann in der Kategorie »COVID-19 Related Photography«. Es zeigt, wie die DRF-Luftrettung einen mit dem Coronavirus infizierten Patienten mit einem Hubschrauber in eine Klinik im bayerischen Weißenburg fliegt. Die Notärztin Nicole Zederer überwacht die Vitalfunktionen des Patienten, während dieser beatmet wird.