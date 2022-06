Lesen Sie hier die ausgezeichneten Geschichten:

Warum Julian Reichelt gehen musste

Die Hanau-Protokolle

In der Kategorie »Lokal« ausgezeichnet wurde ein Team von Radio Bremen Fernsehen für den Beitrag »Diskriminierung bei der Wohnungssuche« .

Der Preis in der Rubrik »Investigation« ging in diesem Jahr an eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten für die Recherche »Slahi und seine Folterer« .