Unter dem Hashtag #spotifywrapped posten die Nutzerinnen und Nutzer der Plattform ihren musikalischen Jahresrückblick in den sozialen Medien. Welchen Song haben sie das Jahr über am meisten gehört, welchem Interpreten waren sie besonders treu. Die Top-Hörer bekommen sogar einen Video-Gruß des jeweiligen Künstlers. Olivia Rodrigo kündigte in ihrer Fan-Botschaft neue Songs für 2023 an.