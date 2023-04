Berman erklärte, für einen Choreografen wie Goecke gebe es »keinen Ersatz«. Noch unklar sei, wie es in Hannover mit neuen Arbeiten Goeckes weitergehen werde, seine Werke blieben aber im Repertoire. Blossfeld habe jedoch »tolle inhaltliche Ideen«. Anregungen sollten von verschiedenen Choreografen kommen.

Ausgebildet wurde Christian Blossfeld an der staatlichen Ballett- und Artistikschule Berlin. Als Solotänzer war er etwa am Leipziger Ballett und der deutschen Oper am Rhein engagiert. Von 2016 bis 2019 arbeitete er am Stuttgarter Ballett, seit Beginn der Spielzeit 2019/2020 war er Vize-Direktor des Staatsballetts Hannover.