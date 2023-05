Dass Grant das so sieht, ist bekannt. Als ihn sein Stammsender ABC Australia zu einem TV-Panel einlud, um die Krönungsfeierlichkeiten zu kommentieren, dürfte man von seiner Seite also Kritik erwartet haben. Doch was passierte, als Grant dann live auf die Frage antwortete, wofür die britische Krone für ihn denn stehe, hatte wohl niemand gerechnet. Grant sagte, das »Symbol der Krone« stehe für sein Volk für die Invasion, den Landraub und den Versuch, sein Volk zu vernichten. Grant verwies damit auf die Verhängung des Kriegsrechtes in New South Wales in den Zwanzigerjahren, die dazu »genutzt wurde, Menschen des Wiradjuri-Volkes zu töten«.