Der Schweizer Regisseur Stefan Bachmann, derzeit Intendant am Schauspiel Köln, soll von 2024 an neuer Direktor des Wiener Burgtheaters werden. Das gab heute die österreichische Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bekannt. Der Verkündung der Personalie war eine monatelange, von den österreichischen Medien auch öffentlich begleitete Entscheidungsfindung vorangegangen. Bachmann, 56, wird Nachfolger von Martin Kušej, 61, der das Burgtheater erst seit 2019 leitet und seine erneute Bewerbung am Dienstagnachmittag zornig zurückgezogen hatte.