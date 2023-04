»Stern«-Skandal Bundesarchiv soll gefälschte Hitler-Tagebücher dauerhaft verwahren

»Die gefälschten ›Hitler-Tagebücher‹ sind als eigentümliche Zeugnisse der bundesrepublikanischen Zeitgeschichte im Bundesarchiv gut aufgehoben«, teilte Archivpräsident Michael Hollmann mit. Nach der Übergabe durch den Verlag würden sie am Standort Koblenz dauerhaft verwahrt.

Die angeblichen Hitler-Tagebücher waren einem »Stern«"-Reporter unter falschem Namen von dem Fälscher Konrad Kujau für Millionenbeträge verkauft worden, vor der Veröffentlichung ließ der »Stern« sie nicht genau genug überprüfen. Kujau wurde später wegen Betrugs zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Bereits zum 30. Jahrestag des Skandals stellte der »Stern« die Übergabe der über Jahre hinweg unter Verschluss gehaltenen Fälschungen an das Bundesarchiv in Aussicht. Dazu kam es nach Angaben der Behörde in der Folge aber nicht. Dies soll nun im Jahresverlauf nachgeholt werden. Das Bundesarchiv verfügt bisher lediglich über einzelne Kopien aus den Originalbänden der Hefte.