In den USA haben nach Angaben des U.S. Bureau of Labor Statistics 2021 fast 57 Millionen Amerikaner:innen zwischen Januar 2021 und Februar 2022 ihren Job gekündigt, was als »The Great Resignation« bezeichnet wurde. In verschiedenen europäischen Ländern wurde nach französischem Vorbild das »Recht auf Unerreichbarkeit« durchgesetzt oder verhandelt, das heißt, Chefs dürfen außerhalb der Arbeitszeiten ihre Mitarbeiter nicht mehr kontaktieren. In Deutschland testen Unternehmen aktuell die Vier-Tage-Woche.

Inmitten einer globalen Pandemie wurden die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zunehmend verwischt, zum Nachteil des eigenen Privatlebens. Anders als zuvor stellten sich existenzielle Fragen: Will ich weiterhin so leben – und will ich weiterhin so arbeiten?

Und das zeigt vielleicht die große Resonanz auf Anti-Arbeitsbewegungen wie auf das Quiet Qutting besonders deutlich: Für einen Großteil der Menschen gestaltet sich Arbeit so, dass man ihr entfliehen möchte oder gar muss, um emotional überleben zu können; zugleich ist man aber natürlich auf sie angewiesen, weil man ja auch materiell überleben muss.