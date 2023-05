Strafprozessrecht Zwei Deals, eine hochbedenkliche Grundlage

Eine Kolumne von Thomas Fischer

Diese Woche machten zwei spektakuläre Deals in Strafprozessen von sich reden: im Verfahren gegen eine Diebesbande in Dresden und im Verfahren gegen einen Automanager in München. Wieder äußern viele Überraschung und Kritik. Warum nur?