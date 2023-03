Für eine neu aufgelegte »Strategische Bundeshaarsammlung« werden jetzt in den kommenden Wochen und Monaten Locken und Strähnen verdienter Zeitgenossen eingesammelt, verantwortlich zeichnet Kulturstaatsministerin Claudia Roth. »Wir haben schon ganz tolle Haare, und die Sammlung wächst weiter«, verkündete Roth bei einer Pressekonferenz am Rande der Eröffnungszeremonie für ein neues Kulturkaufhaus in Nürnberg.