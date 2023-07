Ausnahmen

Allerdings hat die Gewerkschaft SAG-AFTRA Ausnahmen für einige Independent-Produktionen gemacht, die nicht an die großen Studios und Streamingdienste gekoppelt sind. Die Ausnahmeregelungen geben SAG-AFTRA-Mitgliedern die Möglichkeit, an diesen Produktionen zu arbeiten, ohne die Streikregeln zu verletzen.

Wie US-amerikanische Medien berichten, darf zum Beispiel A24, das Studio hinter dem Oscar-Film »Everything Everywhere All at Once«, zwei Projekte fortsetzen: »Death of a Unicorn«, eine düstere Komödie mit Paul Rudd und Jenna Ortega und das Drama »Mother Mary« mit Anne Hathaway, Michaela Coel und Hunter Schafer. Weiter entstehen dürfen demnach auch die Actionkomödie »Bride Hard« mit Rebel Wilson, »Dust Bunny«, ein Horrorfilm mit Mads Mikkelsen und Sigourney Weaver, sowie der Thriller »Flight Risk« mit Mark Wahlberg.