Und was denkt der 62-jährige in New York lebende Künstler? »No problem«, lautete Catellans einziger Kommentar. Es ist ohnehin nicht das erste Mal, dass jemand die Banane verspeist und das sogar als Kunst deklariert hat. Im Jahr 2019, als das Werk auf der Art Basel in Miami verkauft wurde, machte sich ein Mann namens David Danuta auch an der Frucht zu schaffen und verkaufte das Mopsen und Futtern der Banane als Kunstperformance. Titel: »Hungry Artist«. Er habe sich laut »Guardian« daran gestört, dass man mit einer Banane, die vielleicht 20 Cent kostet, so viel Geld verdienen könne.

Der französische Sammler, der das Kunstwerk »Comedian« damals gekauft hatte, reagierte entspannt: Danuta habe »das Kunstwerk nicht zerstört«, sagte ein Sprecher damals einer Lokalzeitung zufolge. Schließlich hätten die Käufer bloß ein Echtheitszertifikat und die Rechte an der Idee erworben. Die Banane, die sei austauschbar.