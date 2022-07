Wer eine deutsche Opernvorstellung besucht, der oder die zahlt dafür durchschnittlich 40 Euro. Tatsächlich sind die wahren Kosten aber weitaus höher, nämlich: 250 Euro. Pro Person und Vorstellung. Denn: Opern sind aufwendig – und deshalb teuer.

Für die 210 Euro Differenz kommt die öffentliche Hand in Form von Subventionen auf. Oder, bildlich gesprochen: Bei jeder Vorstellung legt der Staat auf jeden Sitzplatz ein 210 Euro teures Geschenk – finanziert aus Steuermitteln, versteht sich.

Die Folge: Andere Kulturstätten mit weniger starker Lobby gehen leer aus. Denn der Fördertopf ist zwar groß, aber auch endlich. »Natürlich ist das Fördersystem nicht gerecht«, sagt Karsten Wiegand, Intendant am Staatstheater Darmstadt. Das sagt er, obwohl er selbst von diesem ungerechten System profitiert.

Ähnlich sieht es der Experte für Kulturwirtschaft, Dieter Haselbach. Sein Eindruck: Seit der Coronapandemie schwimmen die Kulturinstitutionen im Geld. Und das, obwohl freie Schauspieler, Bühnenbauerinnen oder Visagisten oft am finanziellen Existenzminimum leben.

Hören Sie in dieser Folge SPIEGEL Daily, warum Kultur in Deutschland so unterschiedlich gefördert wird und welche Alternativen es gibt.

