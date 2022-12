Cavill spielte Superman seit 2013

James Gunn twitterte, er habe mit Cavill Gespräche geführt über »eine Reihe von spannenden Möglichkeiten für die künftige Zusammenarbeit«. Worum es in den angesprochenen Projekten geht, führte er nicht weiter aus.

Cavill spielte den DC-Helden zum ersten Mal 2013 in »Man of Steel«. In »Batman v Superman: Dawn of Justice« (2016) und »Justice League« (2017) war er ebenfalls in der Rolle zu sehen.