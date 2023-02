Suspendierter Ballettchef Marco Goecke »Sie hat mich auch jahrelang mit Scheiße beworfen«

Seiner Erinnerung nach sei er am Samstag in der Staatsoper auf Hüster zugegangen und habe zu ihr gesagt: »Ich bin ein Mensch.« Die Reaktion der Kritikerin sei angeblich »aggressiv, arrogant, herablassend« gewesen, so Goecke. Daraufhin habe er die Tüte mit dem Kot seines Dackels, die er gerade habe entsorgen wollen, Hüster ins Gesicht geschmiert.