Und so isoliert ist diese irrlichternde Heldin, dass sie in jeder Folge neue Nebenfiguren umgeben. Überraschend ist beispielsweise Paris Jackson als verplapperte Nachtklubtänzerin, die, obwohl weiß, sich als Schwarze definiert – väterlicherseits. Was, gespielt von der Tochter von Michael Jackson, nur eine von zahlreichen popkulturellen Anspielungen ist.

Sensationell allerdings ist der Auftritt von Billie Eilish, dem Star der Generation Z und selbst mit einer fanatischen Gefolgschaft gesegnet. Wer bisher dachte, Eilish habe nur zwei Gesichter (verschlafen und mürrisch) und halte die hier beide einfach in die Kamera, kann sich auf etwas gefasst machen. Ihr Auftritt als perfide Sektenführerin ist mehr als nur ein Ausfallschritt ins Schauspielfach. Es könnte der Beginn einer Filmkarriere sein, so nuanciert und überzeugend ist ihr Spiel. Es sollte wenigstens der vierten Folge eine Chance geben, wer die komplette Serie nicht sehen will.