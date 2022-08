»Tagesthemen« senden aus Kiew »Willkommen aus der Hauptstadt der Ukraine«

Baerbock im ZDF: »So brutal ist die Realität«

Auch in den Nachrichtensendungen anderer Sender stand am Mittwoch der sechs Monate dauernde Krieg im Fokus. Beim ZDF-»Morgenmagazin« war bereits am Morgen der scheidende Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, zu Gast. »Die deutsche Politik wurde wachgerüttelt aus einem Traum, dass man mit Russland in Frieden leben kann«, sagte er dabei. Auch im »heute-journal« desselben Senders wurde über den Krieg berichtet. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte dabei unter anderem, niemand könne derzeit sagen, ob die Ukraine den Krieg gewinnen könne. »So brutal ist die Realität.«