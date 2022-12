Die iranische Filmelite im Inland sowie Kino-Fans planen offenbar, das bevorstehende Fadschr-Filmfestival in Teheran zu boykottieren. Kultusminister Mohammed-Mehdi Esmaeili erklärte zuletzt noch, dass das Festival ungeachtet der Unruhen wie geplant am 44. Jahrestag der islamischen Revolution am 22. Februar stattfinden werde.

Zu den bekanntesten Filmen von Alidoosti gehören unter anderem die Dramen »The Salesman« sowie »Alles über Elly«, beide unter der Regie des zweifachen Oscar-Gewinners Asghar Farhadi. In diesem Jahr feierte sie bei den Filmfestspielen in Cannes die Premiere ihres neuesten Films »Leila's Brothers«. Die öffentliche Vorführung des Films in iranischen Kinos wurde vom Kultusministerium verboten.