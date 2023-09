In unserer Kritik schrieben wir : »Die ›Tatort‹-Saison 2023/2024 wird von einem Krimi aus Ludwigshafen eröffnet, der augenzwinkernd in vier Teile gegliedert ist, die nach Wagners Operntetralogie betitelt sind. Von ›Rheingold‹ bis ›Götterdämmerung‹. Das mit dem Augenzwinkern ist allerdings auch das Problem dieses betont theatralen ›Tatorts‹. Hier werden – gleichsam vom Bühnenrand – ständig Passagen aus der Sage als ironische Kommentare geraunt und Heldenmotive ins Humoristische gedreht, bis der ambitionierte Knobelkrimi (...) in sich zusammenfällt. Ein schwerer Fall von Götterbeömmelung.«