Der Clou:

Wir sehen was, das die Polizei nicht sieht, und das ist – genau – der Tod! Diese »Tatort«-Episode folgt den Regeln des Horrorthrillers. Und wie es sich für das Filmfach gehört, kann sich der Zuschauer entscheiden, ob er sich an die psychologische oder an die parapsychologische Lesart der Geschichte halten will. Oder an beide. Verantwortlich für diesen gehobenen Spuk ist das eingeschworene Team Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie), das mit »Der Greif« gerade ein souverän getrickstes Fantasy-Spektakel für Amazon Prime Video in Szene gesetzt hat.