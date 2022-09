Das Szenario:

Frauenhass und Männerbünde: Der Mord an einer Investmentbankerin führt die Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts) und Stern (Lisa Bitter) in die Bundeswehrkaserne, wo Hauptmann Kessler (Götz Otto) ein archaisches Regiment führt. Dass ihm nach all den Dienstjahren eine Frau als Oberstleutnant (Katrin Röver) vor die Nase gesetzt wurde, bereitet seinem Ego allerdings große Probleme. Alle Indizien deuten darauf hin, dass er für den Femizid verantwortlich ist. Mitten in die Vernehmung platzt die Nachricht, dass Kesslers unliebsame Vorgesetzte entführt worden sei. Um Informationen über den Verbleib der gekidnappten Soldatin zu bekommen, lässt sich Kommissarin Odenthal von dem misogynen Hauptmann sogar dazu zwingen, ihre Brüste zu zeigen.