Die Tatort-Schauspielerin Stefanie Reinsperger hat sich anlässlich ihrer Auszeichnung mit dem »Romy«-Fernsehpreis gegen stereotype Besetzungen von Frauenrollen ausgesprochen: »Es ist noch immer so, dass Frauen wie ich noch nicht genug sichtbar sind in Film und Fernsehen«, sagte die Österreicherin in einer Videobotschaft für die »Romy«-Gala am Samstagabend in Wien.