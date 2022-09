In unserer Kritik schrieben wir: »Der ›Tatort‹ kommt auf langer Strecke sonderbar steif und staatstragend daher. Denn die Frauenverachtung des Hauptmanns entpuppt sich bald als letztes Aufgebot des Machismo innerhalb einer ansonsten moralisch tadellosen, geschlechtertechnisch zeitgemäßen Bundeswehr. Entstanden ist der Film bereits im Sommer 2021, also lange vor Olaf Scholz' »Zeitenwende«-Rede aus dem Februar dieses Jahres. Trotzdem wird darin das Bild einer modernen, kampfbereiten Armee beschworen. Man fühlt sich manchmal sogar an Henning Baums ehrfurchtsvolle Truppeninspektion für RTL erinnert. Denn die Dialoge über Wehrhaftigkeit und Kameradschaft werden gegen Ende immer werbebotschaftsartiger.«