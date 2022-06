In unserer Kritik schrieben wir: »Manchmal wirken die zugewiesenen Attribute regelrecht perfide – etwa, wenn es um die Beschreibung jener Frau 60 plus geht, die an dem Insulinschock stirbt und zuvor bei SM-Spielchen ihren jungen, finanziell abhängigen Lover in Lederhotpants durchs Haus dirigierte, um ihm dann zur Belohnung eine wertvolle Krügerrand-Münze in den Mund zu stecken. Werden hier tatsächlich die Gelüste einer älteren Frau dargestellt – oder handelt es sich bei diesem verschwitzten Nachbau eines SM-Pornos eher um eine männliche Projektion der Filmemacher? (...) Die Vermessung der Frau 60 plus – sie wird in diesem ›Tatort‹ nachgerade zum obszönen Akt.«