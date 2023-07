Konzert in Seattle Taylor-Swift-Fans lösen ein Erdbeben aus

Welcher Song also brachte die Fans in Wallung? Infrage kamen nach Recherchen der »New York Times« die Superhits auf der Setlist »Shake It Off«, »Love Story«, »Bad Blood« und »Anti-Hero«. Die Kollegen in New York legten sich schließlich fest: Am heftigsten schlug der Seismometer aus, als Swift »Shake It Off« sang: »Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake / I shake it off, I shake it off.« Klingt plausibel.