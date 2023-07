Konzert in Seattle Taylor Swift-Fans lösen ein Erdbeben aus

Hat Caplan-Auerbach eine Erklärung dafür? »Der wichtigste Unterschied ist die Dauer des Auslösers«, sagt die Geologin in einem Bericht von CNN. »Jubel nach einem Touch-down hält nur ein paar Sekunden an, aber dann lässt die Intensität nach. Bei einem Konzert diktiert der Rhythmus das Verhalten der Fans. Die Musik, die großen Lautsprecher, die Bässe – diese ganze Energie überträgt sich und lässt den Boden zittern.«

Welcher Song also brachte die Fans in Wallung? Infrage kamen nach Recherchen der »New York Times« die Superhits auf der Set-List »Shake It Off«, »Love Story«, »Bad Blood« und »Anti-Hero«. Die Kollegen in New York legten sich schließlich fest: Am heftigsten schlug der Seismometer aus, als Swift »Shake it off« sang: »Baby, I'm just gonna shake, shake, shake, shake, shake

I shake it off, I shake it off.«