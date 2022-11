Co-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann sagte der dpa über die Marke »taz«: »Wir bleiben Tageszeitung.« Diese erscheine weiterhin unter der Woche täglich auch in gedruckter Form.

Das Wochenzeitungs-Konzept ist ein Schritt hin zu der langfristigen Strategie des Hauses, hinter dem eine Genossenschaft steht. Auf mittlere Sicht soll wegen des strukturellen Auflagenrückgangs von gedruckten Zeitungen in Deutschland unter der Woche die Tageszeitung nicht mehr in gedruckter Form, sondern nur noch als E-Paper erscheinen. Ein Startpunkt ist noch nicht bekannt. Dazu gibt es dann die gedruckte Wochenzeitung. Tagesaktuelle Inhalte will die Zeitung vor allem über die Webseite verbreiten.